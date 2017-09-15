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Автомобиль опрокинулся и лег на крышу: Volkswagen с тремя малолетними детьми опрокинулся в Слонимском районе

15 сентября 2017 18:00
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Новости Беларуси. Подробности аварии, в результате которой пострадал малыш, которому нет и двух лет, сообщает ГАИ Гродненского облисполкома. За рулем Volkswagen находилась мама детей. Как отмечают инспекторы, водительские права она получила меньше года назад.

ГАИ Гродненского облисполкома:
По дороге с грунтовым покрытием ехала на Volkswagen и на прямом горизонтальном участке допустила боковой занос. После заезда на обочину по ходу движения автомобиль опрокинулся и лег на крышу.

Годовалый ребенок ехал на переднем сидении и находился в удерживающем устройстве. Когда машина перевернулась, малыш сильно ударился головой.

# происшествия # Авария в Гродненской области

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