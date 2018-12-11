СК о гибели рабочего в Новополоцке: «Принято решение о возбуждении уголовного дела»

Новости Беларуси. Обстоятельства гибели рабочего в Новополоцке выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новополоцке рабочий погиб из-за упавших на него сверху перил

Трагедия произошла на территории университета, где проводятся ремонтные работы. По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа, но не убедились в безопасности. Ограждения упали на мужчину. От полученных травм он скончался на месте.