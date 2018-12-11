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СК о гибели рабочего в Новополоцке: «Принято решение о возбуждении уголовного дела»

11 декабря 2018 14:11
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Новости Беларуси. Обстоятельства гибели рабочего в Новополоцке выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новополоцке рабочий погиб из-за упавших на него сверху перил

Трагедия произошла на территории университета, где проводятся ремонтные работы. По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа, но не убедились в безопасности. Ограждения упали на мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

СК о гибели рабочего в Новополоцке: «Принято решение о возбуждении уголовного дела»-1

Андрей Демьянов, начальник Новополоцкого городского отдела Следственного комитета Беларуси:
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, где по результатам первоначальных проверочных мероприятий было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности» в отношении одного из рабочих этого же университета.

СК о гибели рабочего в Новополоцке: «Принято решение о возбуждении уголовного дела»-4

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация и проводится расследование уголовного дела.

# Гибель рабочего # происшествия # Андрей Демьянов # Фотофакт

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