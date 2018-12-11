СК о гибели рабочего в Новополоцке: «Принято решение о возбуждении уголовного дела»
Новости Беларуси. Обстоятельства гибели рабочего в Новополоцке выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Новополоцке рабочий погиб из-за упавших на него сверху перил
Трагедия произошла на территории университета, где проводятся ремонтные работы. По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа, но не убедились в безопасности. Ограждения упали на мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
Андрей Демьянов, начальник Новополоцкого городского отдела Следственного комитета Беларуси:
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, где по результатам первоначальных проверочных мероприятий было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности» в отношении одного из рабочих этого же университета.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация и проводится расследование уголовного дела.