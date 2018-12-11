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В Новополоцке рабочий погиб из-за упавших на него сверху перил

11 декабря 2018 11:55
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Новости Беларуси. В Новополоцке погиб рабочий.  

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось во время ремонтных работ корпуса Полоцкого государственного университета по ул. Блохина.  

Предварительно, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их на землю через окно четвертого этажа, не убедившись в безопасности своих действий.  

В результате этого 54-летний работник, который находился внизу, получил смертельную травму элементом перил, упавшим сверху.  

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа.  

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# Гибель рабочего # происшествия

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