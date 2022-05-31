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Штраф до 30% от стоимости контрабанды. На белорусской границе задержали незаконно ввозимые автозапчасти

31 мая 2022 07:08
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Новости Беларуси. Крупную партию контрабандных автозапчастей задержали таможенники на белорусской границе. Перевозчики незаконно пытались ввезти из Литвы на территорию нашей страны детали для транспортных средств стоимостью свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Штраф до 30% от стоимости контрабанды. На белорусской границе задержали незаконно ввозимые автозапчасти-1

В грузовике находилось более 35 единиц товара. На часть комплектующих у перевозчика отсутствовали документы. Это выяснилось в пункте таможенного оформления «Каменный Лог». Груз был направлен в ведомственный пункт в Оршу для проведения необходимых операций по противозаконному ввозу запчастей.  

Штраф до 30% от стоимости контрабанды. На белорусской границе задержали незаконно ввозимые автозапчасти-4

Олег Пахомов, заместитель начальника Витебской таможни:  
В ходе таможенного контроля установлено, что в документах, представленных к оформлению перевозчиком, сведения о более чем 25 тысячах единиц запчастей не соответствует заявленным. А сведения о более чем 10 тысячах единиц товара отсутствуют. Предварительная оценочная стоимость незаконно ввозимых автозапчастей составила свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Предоставление недостоверных сведений и недекларирование товаров могло послужить основанием для занижения размера таможенных платежей на сумму свыше 110 тысяч рублей.  

Штраф до 30% от стоимости контрабанды. На белорусской границе задержали незаконно ввозимые автозапчасти-7

Витебская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 30 % от стоимости контрабандного товара.  

# Контрабанда # происшествия # Олег Пахомов # Фотофакт

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