Штраф до 30% от стоимости контрабанды. На белорусской границе задержали незаконно ввозимые автозапчасти

Новости Беларуси. Крупную партию контрабандных автозапчастей задержали таможенники на белорусской границе. Перевозчики незаконно пытались ввезти из Литвы на территорию нашей страны детали для транспортных средств стоимостью свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В грузовике находилось более 35 единиц товара. На часть комплектующих у перевозчика отсутствовали документы. Это выяснилось в пункте таможенного оформления «Каменный Лог». Груз был направлен в ведомственный пункт в Оршу для проведения необходимых операций по противозаконному ввозу запчастей.

Олег Пахомов, заместитель начальника Витебской таможни:

В ходе таможенного контроля установлено, что в документах, представленных к оформлению перевозчиком, сведения о более чем 25 тысячах единиц запчастей не соответствует заявленным. А сведения о более чем 10 тысячах единиц товара отсутствуют. Предварительная оценочная стоимость незаконно ввозимых автозапчастей составила свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Предоставление недостоверных сведений и недекларирование товаров могло послужить основанием для занижения размера таможенных платежей на сумму свыше 110 тысяч рублей.