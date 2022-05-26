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«Ранее судим за убийство». В Минске 49-летний местный житель ударил мужчину ножом в сердце

26 мая 2022 13:20
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Новости Беларуси. Ножевое ранение для 33-летнего минчанина оказалось смертельным. Его тело обнаружил прохожий на бульваре Шевченко около одного из магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ранее судим за убийство». В Минске 49-летний местный житель ударил мужчину ножом в сердце-1

Уже установлены обстоятельства произошедшего. Накануне убитый гневно попросил удалиться из своей квартиры участницу совместного застолья. Обиженная женщина пожаловалась на это своему сожителю. Тот решил разобраться с обидчиком. Встретившись возле магазина, мужчины выясняли отношения. Словесных аргументов было недостаточно: 49-летний мужчина ударил своего оппонента ножом в сердце.  

«Ранее судим за убийство». В Минске 49-летний местный житель ударил мужчину ножом в сердце-4

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального РОСК Минска:  
Фигурант задержан сотрудниками милиции на месте преступления. Согласно материалам уголовного дела, он ранее судим за убийство, совершенное аналогичным образом. Следует отметить, что обвиняемый и погибший ранее знакомы не были. 49-летнему минчанину предъявлено обвинение в совершении убийства.  

«Ранее судим за убийство». В Минске 49-летний местный житель ударил мужчину ножом в сердце-7

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.  

# Убийство # происшествия # Наталья Корнаушенко # Фотофакт

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