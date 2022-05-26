«Ранее судим за убийство». В Минске 49-летний местный житель ударил мужчину ножом в сердце

Новости Беларуси. Ножевое ранение для 33-летнего минчанина оказалось смертельным. Его тело обнаружил прохожий на бульваре Шевченко около одного из магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже установлены обстоятельства произошедшего. Накануне убитый гневно попросил удалиться из своей квартиры участницу совместного застолья. Обиженная женщина пожаловалась на это своему сожителю. Тот решил разобраться с обидчиком. Встретившись возле магазина, мужчины выясняли отношения. Словесных аргументов было недостаточно: 49-летний мужчина ударил своего оппонента ножом в сердце.

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального РОСК Минска:

Фигурант задержан сотрудниками милиции на месте преступления. Согласно материалам уголовного дела, он ранее судим за убийство, совершенное аналогичным образом. Следует отметить, что обвиняемый и погибший ранее знакомы не были. 49-летнему минчанину предъявлено обвинение в совершении убийства.