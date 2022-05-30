В Копыльском районе отец и сын провалились в сооружение времён ВОВ. Понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. В Копыльском районе помощь спасателей понадобилась отцу и сыну, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ребенок и мужчина, осматривая сооружения времен Великой Отечественной войны, провалились в заглубленное помещение, расположенное в поле вблизи деревни Рудное. Самостоятельно выбраться они не могли. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Отец с сыном находились в сознании, но жаловались на боль. Используя лестницу, извлекли наверх мальчика. Мужчину подняли с помощью специального снаряжения. Пострадавших госпитализировали.