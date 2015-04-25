Шоумен Валдис Пельш едва не стал жертвой землетрясения в Непале

Во время самых мощных толчков он находился в Гималаях на северном тибетском склоне. Туда шоумен приехал в начале апреля для съемок документального фильма про Эверест.







Валдис Пельш (по телефону в эфире LifeNews):

Нельзя сказать, что мы подвергались какому-то чудовищно смертельному риску. Но потрясло достаточно сильно, был мощный камнепад, несколько валунов упали на тропу, по которой мы только что прошли. Все самое страшное происходит сейчас на южной стороне, там мощный снежный покров.



Напомним, в Непале утром 25 апреля произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение. Его магнитуда составила почти 8 баллов. Эпицентр располагался в нескольких десятках километрах от столицы страны Катманду. Количество жертв уже превысило 700 человек.