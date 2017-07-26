Шифер слетал с крыш, как бумага: стихия оставила без электричества 26 населенных пункта в Минской области

Новости Беларуси. Стихия снова наделала беды в Минской области. 26 населенных пунктов остались без электричества. Ветер оборвал провода в Борисовском, Минском, Слуцком и Столбцовском районах. На восстановление линий передач было направлено 15 бригад, к вечеру основные работы были завершены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела государственного производственного объединения «Белэнерго»: Восстановление шло оперативно. В среднем по стране мы имеем цифру около часа-полтора на восстановление электроснабжения. Наиболее сильно пострадали населенные пункты в Брестской области – Пинский район. В Минской области – рядом со столицей: Минский, Заславский, Острошицко-Городокский районы.

Благодаря подготовке персона и наличию всех необходимых материалов и запасных частей, устранение происходит в обычном спокойном режиме с соблюдением мер безопасности и технологий.

В ряде населенных пунктов и регионов зафиксированы подтопления жилых домов и административных зданий. В общем, осадки поставили своеобразный рекорд. Так, в Самохваловичах зафиксировано 104 миллиметра – это 116 % от климатической нормы. Порывы ветра достигали 16 м/с. Шифер слетал с крыш, как бумага. В каждом районе создан штаб по ликвидации последствий стихии, подсчитывается ущерб.