Шестеро лицеистов получили травмы на уроке физкультуры: СК возбудил уголовное дело по статье халатность

Новости Беларуси. Шестеро лицеистов получили травмы, катаясь с горки на уроке физкультуры. Трое до сих пор находятся в больнице.

Состояние одного подростка медики оценивают как тяжелое.

Известно, что учащиеся лицея пробрались на территорию горнолыжного комплекса. И взяли мат, на котором и спустились вниз.

Как это произошло, и главное почему такую шалость не предупредил учитель, сейчас выясняет следствие.

Дмитрий Боярович, СТВ:

ЧП произошло в 9 часов утра. На обычном уроке физкультуры у учащихся строительного лицея. Ребята прогуливались здесь под присмотром учителя, как вдруг небольшая группа человек отделилась, ребята перелезли через забор и попали на территори. горнолыжного комплекса, который находится неподалеку.

То, что происходило дальше, кажется, не попало в поле зрение преподавателя. Да и из сотрудников комплекса никто этого не видел: время нерабочее. Подростки отвязали мат, который использовался как отбойник. То есть предохранял съезжающих от травм. И на нем решили спуститься с горы.

В итоге трое попали в больницу.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Трое пациентов в возрасте 15-16 лет, двое из них с лёгкой травмой, черепно-мозговая травма, лёгкая травма ушиба тела, и один парень с травмой тяжёлой. Он был сразу обследован, прооперирован, в настоящий момент находится в отделении реанимации, состояние его компенсировано. У него травма внутренних органов, травма костей.

Если двоих парней, которые пострадали меньше, выпишут через неделю, то в отношении третьего лицеиста врачи делать прогнозы не спешат.

Он проведет в стационаре как минимум две недели. В лицее же, где учатся подростки, от комментариев отказались. В учреждении образования днем проводилось дознание. В его ход телевизионщиков также не посвящали.

Ученики и преподаватели, с которыми нам удалось поговорить – рассказывают: пострадавшие ребята учатся на первом курсе. В то, что такое могло случиться, верят с трудом. Руководство же горнолыжного комплекса, где и произошло ЧП, подтверждает:

парни самовольно проникли на территорию.

Директор по телефону подчеркивает: при этом проигнорировав знаки, о том, что кататься здесь можно только на сноуборде или лыжах и только в рабочее время, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

В данный момент ведётся следствие, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье халатность в отношении должностных лиц строительного лицея. Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.