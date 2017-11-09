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В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина

09 ноября 2017 15:44
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Новости Беларуси. В городском поселке Красная Слобода горел жилой дом. сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На момент прибытия бригады МЧС строение полностью было охвачено огнем.

На полу спасатели нашли обгоревшее тело хозяина. По предварительной версии, причиной происшествия стала трещина дымохода.

В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина-1

Специалисты напоминают: к сезону холодов печное и электрооборудование нужно готовить как следует. В целях профилактики чрезвычайных ситуаций в стране проходит республиканская акция «За безопасность вместе» (подробнее здесь). Однако далеко не все прислушиваются к советам МЧС.

В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина-4

Николай Делендик, начальник центра пропаганды и обучения МЧС:
На территории Минской области с начала 2017 года произошло более 1000 пожаров, на которых погибли 94 человека. Это значительное уменьшение по сравнению с прошлым годом. Гибель у нас снижена на 20 %, и эти показатели – результат нашей планомерной, плодотворной работы, которая проводится в жилье по профилактике пожаров.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области # Николай Делендик

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