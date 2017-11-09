В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина
Новости Беларуси. В городском поселке Красная Слобода горел жилой дом. сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На момент прибытия бригады МЧС строение полностью было охвачено огнем.
На полу спасатели нашли обгоревшее тело хозяина. По предварительной версии, причиной происшествия стала трещина дымохода.
Специалисты напоминают: к сезону холодов печное и электрооборудование нужно готовить как следует. В целях профилактики чрезвычайных ситуаций в стране проходит республиканская акция «За безопасность вместе» (подробнее здесь). Однако далеко не все прислушиваются к советам МЧС.
Николай Делендик, начальник центра пропаганды и обучения МЧС:
На территории Минской области с начала 2017 года произошло более 1000 пожаров, на которых погибли 94 человека. Это значительное уменьшение по сравнению с прошлым годом. Гибель у нас снижена на 20 %, и эти показатели – результат нашей планомерной, плодотворной работы, которая проводится в жилье по профилактике пожаров.