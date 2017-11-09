В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина

Специалисты напоминают: к сезону холодов печное и электрооборудование нужно готовить как следует. В целях профилактики чрезвычайных ситуаций в стране проходит республиканская акция «За безопасность вместе» (подробнее здесь ). Однако далеко не все прислушиваются к советам МЧС.

Николай Делендик, начальник центра пропаганды и обучения МЧС:

На территории Минской области с начала 2017 года произошло более 1000 пожаров, на которых погибли 94 человека. Это значительное уменьшение по сравнению с прошлым годом. Гибель у нас снижена на 20 %, и эти показатели – результат нашей планомерной, плодотворной работы, которая проводится в жилье по профилактике пожаров.