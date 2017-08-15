ГУВД о задержании российского психолога Михаила Козлова

Новости Беларуси. Вечером 14 августа в Минске был задержан российский психолог Михаил Козлов. Это произошло во время тренинга.

По информации ГУВД Мингорисполкома, вечером в милицию обратилась женщина. Она сообщила об оскорбительных действиях во время тренинга психолога. По словам женщины, Михаил Козлов мошенническим путем завладел суммой денег в размере 250 долларов, принадлежащими ей.

Такое же сообщение поступило на телефон доверия ГУВД Мингорисполкома.