Шансы выжить у ребенка есть, как минимум, неделю: в Свислочском районе продолжается поиск 10-летнего Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Масштабная спасательная операция развернулась в Свислочском районе. Уже четвертые сутки там ищут 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Задействована вся общественность»: продолжаются поиски мальчика, пропавшего в Свислочском районе Он официально объявлен в розыск. Мальчик не вернулся домой после поездки на велосипедах с друзьями в лес. Наш канал сообщал о начале поисков. В итоге к общему делу подключились сотни добровольцев со всей страны.

Галина Буро, СТВ:

С ночи здесь прошел дождь, и земля под ногами стала сырой и мягкой. Но поиски не останавливаются ни на минуту. Прочесаны десятки километров Беловежской пущи. Здесь рады каждой паре рук, ног и глаз. Беловежскую пущу поделили на секторы. Все поиски сосредоточены возле места, где еще в первый день нашли велосипед Максима. Каждый час в деревню Новый двор подъезжают добровольцы – машины с минскими, гродненскими, брестскими номерами. Услышали по телевизору, прочитали в интернете – не остались в стороне, бросили все дела и вот уже прочесывают лес. Роман Волчок – тренер спортивной школы в Волковыске. 20 сентября у него день рождения, но праздничному торту мужчина предпочел жизнь ребенка.

Роман Волчок, волонтер (Волковыск):

Я посмотрел в соцсетях вчера – люди из Минска ехали даже. А тут мы рядом, как-то оставаться в стороне... Така беда, не дай Бог каждому.

Татьяна Подус, волонтер (Пружаны):

Увидела в интернете – аж душа перевернулась. У самой двое детей. Я как представила, мне так стало очень жалко. В принципе и спать не могу. Я как просыпаюсь – сразу в интернет, прочитать, вдруг какие-то новости уже известны. Сегодня все равно уже не выдержала и поехала. Для всего личного состава Свислочского, Волковысского, Берестовицкого РОВД главная работа сегодня – здесь, в лесу. Поиски ведут спасатели и пограничники, солдаты срочной службы. Надежда была на служебных овчарок, но дождь смыл все следы.