Шансы выжить у ребенка есть, как минимум, неделю: в Свислочском районе продолжается поиск 10-летнего Максима Мархалюка
Новости Беларуси. Масштабная спасательная операция развернулась в Свислочском районе. Уже четвертые сутки там ищут 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Он официально объявлен в розыск. Мальчик не вернулся домой после поездки на велосипедах с друзьями в лес. Наш канал сообщал о начале поисков. В итоге к общему делу подключились сотни добровольцев со всей страны.
Галина Буро, СТВ:
С ночи здесь прошел дождь, и земля под ногами стала сырой и мягкой. Но поиски не останавливаются ни на минуту. Прочесаны десятки километров Беловежской пущи. Здесь рады каждой паре рук, ног и глаз.
Беловежскую пущу поделили на секторы. Все поиски сосредоточены возле места, где еще в первый день нашли велосипед Максима. Каждый час в деревню Новый двор подъезжают добровольцы – машины с минскими, гродненскими, брестскими номерами. Услышали по телевизору, прочитали в интернете – не остались в стороне, бросили все дела и вот уже прочесывают лес.
Роман Волчок – тренер спортивной школы в Волковыске. 20 сентября у него день рождения, но праздничному торту мужчина предпочел жизнь ребенка.
Роман Волчок, волонтер (Волковыск):
Я посмотрел в соцсетях вчера – люди из Минска ехали даже. А тут мы рядом, как-то оставаться в стороне... Така беда, не дай Бог каждому.
Татьяна Подус, волонтер (Пружаны):
Увидела в интернете – аж душа перевернулась. У самой двое детей. Я как представила, мне так стало очень жалко. В принципе и спать не могу. Я как просыпаюсь – сразу в интернет, прочитать, вдруг какие-то новости уже известны. Сегодня все равно уже не выдержала и поехала.
Для всего личного состава Свислочского, Волковысского, Берестовицкого РОВД главная работа сегодня – здесь, в лесу. Поиски ведут спасатели и пограничники, солдаты срочной службы. Надежда была на служебных овчарок, но дождь смыл все следы.
Валерий Романчук, начальник Свислочского РОВД:
У нас есть основная версия, что он заблудился и действительно двинулся вглубь Беловежской пущи, где очень много участков болотистой местности. Тропки есть охотничьи, если он по ним далеко куда-то ушел, мы его реально можем найти. Поэтому все направление мы держим, с каждым шагом расширяем круг поиска.
Люди в форме уверены: шансы выжить у ребенка есть, как минимум, неделю. Поиски останавливать не собираются. Максима будут искать до последнего.