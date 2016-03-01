Серию краж из домов одиноких пенсионеров раскрыли следователи Витебской области

Новости Беларуси. Серия краж в Витебской области. Орудовали две мошенницы. Представлялись страховщиками, а иногда доверие одиноких пенсионеров завоевывали под видом соцработников. В общей сложности у пенсионеров украдено более 50 млн. рублей.

Потерпевшая:

Открываю, а там ни копейки – ничего нет.

Пропажу денег 72-летняя жительница Полоцка обнаружила после визита двух незнакомок. Пенсионерке еще повезло, самое ценное, что было в доме: шубу и телевизор - оставили.

Потерпевшая:

Я ж их спросила, кто они. Я так их в хату не пустила. Говорю: «А вы кто, госстрах?» Она говорит: «Да, госстрах. Пойдем посмотрим ваш дом. И пойдем на улицу посмотрим, как у вас хозяйство и какое строение ваше». И повела меня, начала заговаривать.

Пока одна дама отвлекала хозяйку на улице, вторая орудовала в доме. По такой схеме действовали уже не в первой. Прикрывались то госстрахом, то соцслужбой, то срочно «проверяли» электропроводку.

Однажды даже попросили показать деньги. Мол, надо переписать номера купюр для последующего обмена в связи с деноминацией. Бабушке уже тогда надо было заподозрить неладное. Подобные предложения могут поступать исключительно от мошенников. Новые купюры как законное платежное средство появятся лишь с 1 июля 2016.

Под прицел мошенниц попадали дома в частном секторе Полоцка. Жертвами выбирали одиноких бабушек. Не гнушались обирать до нитки даже немощных, переживших инсульт. А одна старушка из 5 пострадавших не смогла пережить потрясение.

Елена Кирпиченок, соседка потерпевшей:

У них малейшее волнение, у них стрессы и человек вплоть до больницы доходит. Да, они же волнуются, переживают.

И все-таки схема мошенниц, несмотря на их осторожность, дала сбой. Их задержали. На скамье подсудимых окажутся две жительницы Новополоцка, обеим чуть за 30. Причем одна была ранее уже четырежды судима за похожие преступления.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

Обеим женщинам предъявлено окончательное обвинение. В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Максимальное наказание статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Достаточно, чтобы подумать и раскаяться в преступлениях. Но, вероятно, еще больше времени понадобится потерпевшим от рук мошенниц, чтобы избавиться от страха и тревоги. Женщина из Полоцка, опасаясь за свою жизнь в дальнейшем, так и не рискнула на камеру показать лицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.