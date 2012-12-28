Сенсационное признание. Американец занимался контрабандой скелетов динозавров

Новости США. Житель Флориды Эрик Прокопи в минувший четверг в суде в Нью-Йорке признался, что он нелегально импортировал скелет динозавра и продал его более чем за миллион долларов на аукционе. По информации телеканала CBS, тарбозавр, ушедший с молотка и разрекламированный как «уникально сохранившийся скелет» гигантского хищника, на самом деле оказался составленным из костей разных динозавров.

Прокопи с поличным арестован в октябре: к его дому подъехал грузовик, нагруженный фоссилиями – ископаемыми окаменелостями древних организмов. При обыске владений Прокопи полиция обнаружила останки еще одного тарбозавра, зауролофа – динозавра из семейства утконосых, а также овираптора, которого можно считать прародителем страусов. Выяснилось, что все останки гигантов, обитавших на земле 60-70 миллионов лет назад, были нелегально вывезены из Монголии и Китая. Как заявил прокурор Южного округа Прит Бхарара, останки будут возвращены на историческую родину.

Мера наказания торговцу скелетами будет определена судом в апреле. Предположительно Прокопи грозит 10 лет тюрьмы.