Около 2 тысяч авиарейсов отменены в США из-за непогоды

Новости США. Непогода практически парализовала воздушное сообщение в северо-восточных и центральных районах США. Снегопады и бури привели к отмене почти двух тысяч авиарейсов.

Наиболее сложная обстановка – в аэропортах Индианы, Мичигана, Нью-Гэмпшира, Нью-Йорка и Огайо.

Ранее снежные бури оставили без света и тепла более 100 тысяч потребителей в южных штатах страны. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 28.12.2012

Число жертв урагана в северо-восточных и центральных районах США возросло до 16 человек. Большинство смертей произошло из-за аварий на обледеневших дорогах. Еще несколько человек погибли в результате падения деревьев.

Сильные снегопады спровоцировали проблемы с транспортом. Повсеместно фиксируются ДТП и пробки.

В штате Арканзас из-за непогоды без электричества остались около 200 тысяч жителей.