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Известный японский путешественник трагически погиб в России

27 декабря 2012 08:39
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Новости России. ДТП, в результате которого погиб 31-летний велосипедист из Японии, предположительно, известный путешественник Харухиша Ватанабе, произошло в среду утром под Кандалакшей в Мурманской области.

Как сообщают российские СМИ, водитель автомобиля Subaru Impreza, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в Мурманск, совершил наезд на велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. 56-летний водитель иномарки имеет стаж вождения более 30 лет. На момент аварии он был трезв. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Харухиша Ватанабе называют «японским Федором Конюховым».  Ещё в возрасте 22-х лет японец покорил самые высокие горные вершины 7 континентов. Потратив полгода, он совершил самый быстрый велопробег вокруг Тибета. Ему принадлежит рекорд по скоростному спуску с вершины Фудзиямы.

В путешествие по странам бывшего СССР он стартовал в июне этого года и к этому времени пересек Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Армению, Азербайджан и Грузию.

# происшествия # Гибель спортсмена

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