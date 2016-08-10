Семья белорусов в Новосибирской области попала в аварию: трое взрослых и 9-летний ребёнок погибли

Новости Беларуси. Страшная авария с участием, предположительно, белорусов произошла 10 августа в Новосибирской области.

Трое взрослых и 9-летний ребенок погибли.

В ГИБДД уточнили, что на пострадавшей машине белорусские номера и, судя по документам, погибшие – одна семья. Известно, что водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и врезался в фуру. Полиция продолжает работу на месте происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.