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Виталий Дембовский о задымлении станции «Площадь Победы»: «Серьёзность ситуации не подтвердилась»

09 августа 2016 11:15
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Причиной появления дыма на станции метро «Площадь Победы» стало тление изоляции электропроводки в подсобном помещении. Об этом сообщили в МЧС.

На место прибыли несколько пожарных расчетов. Сейчас все последствия уже ликвидированы. Сбоев в движении метро не было, станция продолжала работать. Эвакуация пассажиров не потребовалась.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Подразделения МЧС выехали по сообщению о запахе дыма на станции метро «Площадь Победы». Так как объект серьёзный, высылается сразу большое количество подразделений. К счастью, серьёзность ситуации не подтвердилась: оказалось, что просто в подплатформенном пространстве произошло оплавление изоляции кондиционера без последующего горения.

# происшествия # Виталий Дембовский # Минское метро

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