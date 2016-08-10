Подробности ДТП в Новосибирской области: белорусская семья везла памятник на могилу сыну

Новости Беларуси. Страшная авария с участием белорусов произошла в Новосибирской области. Трое взрослых и девятилетний ребенок – погибли.

Легковая машина, в которой ехала семья, столкнулась лоб в лоб с фурой в 15-ти километрах от города Каргат.

Предварительно установлено, что водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Удар был такой силы, что автомобиль буквально сплющило.

Инна Якобчук, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области:

Водитель 1958 года рождения, следуя в город Новосибирск, предположительно, уснул за рулём, в следствие чего совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и произошло столкновение с автомобилем с полуприцепом

Чтобы извлечь тела, спасатели использовали специнструменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте трагедии нашли документы погибших.

Водителю было 58 лет. Его супруга, младший сын и девятилетний мальчик, предположительно близкий родственник, жили в Пружанском районе Брестской области.

А через Новосибирск они везли в Красноярский край памятник на могилу своему старшему сыну.

Владимир Шорохов, заведующий консульским отделом посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Установлено, что за рулём находился гражданин Беларуси Шварак Владимир Васильевич 59-го года. Посольство подготовило письмо в УВД Брестского исполкома для информирования близких родственников, все они проживают в Брестской области. И наше отделение в Новосибирске будет оказывать всякую посильную помощь родственникам в получении справок и транспортировки тел на родину