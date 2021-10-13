Под Слонимом офицер спас от взрыва гранаты солдата-срочника, он закрыл его своим телом

Новости Беларуси. 13 октября на тренировке по огневой подготовке в 11-й отдельной механизированной бригаде солдат-срочник, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, уронил ее в окоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель занятия старший лейтенант Алексей Харламов за считаные секунды успел оттащить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом. К счастью, обошлось без жертв. Офицер, проявивший высочайшее мужество и выдержку, получил незначительные травмы.