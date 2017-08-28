«С начала 2016 года 31-летний житель Шумилино неоднократно вступал в интимные отношения с мальчиками 14-15 лет»

Новости Беларуси. В Витебской области задержан мужчина, подозреваемый в педофилии. Установлено, что 31-летний житель Шумилино неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его жертвами были мальчики 14-15 лет. С ними он знакомился в соцсетях под вымышленным именем. Встречи же с подростками подозреваемый устраивал в различных местах Витебска.