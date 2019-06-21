Самодельное взрывное устройство, мина, граната. Целый арсенал изъяли у двух мужчин под Брестом. Ещё и оружие изготавливали

Крупный арсенал оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Брестской области.



Дома, в гаражах и подвалах коллекционеры держали несколько самодельных пистолетов, взрывное устройство, миномётную мину, пять артиллерийских снарядов, запал к гранате, 872 патрона разных калибров и другие категории боеприпасов.

Мужчины реставрировали оружие времён Великой Отечественной, изготавливали самодельные образцы. Зарегистрировать нажитое «добро» мужчины не посчитали нужным, за что и получили каждый по уголовной статье.