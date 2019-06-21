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Самодельное взрывное устройство, мина, граната. Целый арсенал изъяли у двух мужчин под Брестом. Ещё и оружие изготавливали

21 июня 2019 13:44
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Крупный арсенал оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Брестской области. 

Самодельное взрывное устройство, мина, граната. Целый арсенал изъяли у двух мужчин под Брестом. Ещё и оружие изготавливали-1


Дома, в гаражах и подвалах коллекционеры держали несколько самодельных пистолетов, взрывное устройство, миномётную мину, пять артиллерийских снарядов, запал к гранате, 872 патрона разных калибров и другие категории боеприпасов.

Самодельное взрывное устройство, мина, граната. Целый арсенал изъяли у двух мужчин под Брестом. Ещё и оружие изготавливали-3

Мужчины реставрировали оружие времён Великой Отечественной, изготавливали самодельные образцы. Зарегистрировать нажитое «добро» мужчины не посчитали нужным, за что и получили каждый по уголовной статье.

Самодельное взрывное устройство, мина, граната. Целый арсенал изъяли у двух мужчин под Брестом. Ещё и оружие изготавливали-6

Момент задержания преступников:
– И как стреляет этот пистолет?
– Сейчас покажу!
– Не, не. Так не надо показывать.
 

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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