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В больнице скончалась пассажирка маршрутки, попавшей в ДТП с грузовиком

21 июня 2019 13:24
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Новости Беларуси. В Каменце в больнице скончалась пассажирка маршрутки, столкнувшейся с грузовиком.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктора Михаловского, у женщины была открытая черепно-мозговая травма. Пострадавшую доставили в реанимацию с места ДТП. Женщина, которой около 60 лет, скончалась из-за травм, которые не были совместимы с жизнью. 

Сейчас в больнице Каменца остаются 11 пассажиров маршрутки, среди них – одна несовершеннолетняя. Еще шесть пострадавших доставлены в Брест, среди них – 38-летний водитель маршрутки.  

Авария случилась утром 21 июня в агрогородке Видомля. Произошло столкновение грузовика DAF с полуприцепом и маршрутки Mercedes сообщением Каменец – Брест. В аварии 18 пострадавших. Возможной причиной ДТП могла стать техническая неисправность грузовика.  

# Авария в Брестской области # происшествия # Виктор Михаловский

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