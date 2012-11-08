«Русский Брейвик» расстрелял 7 человек после того, как его бросила подружка

Новости России. Вчера около 10 утра на территории складов фармацевтической компании на северо-востоке Москвы 30-летний юрист этого же учреждения Дмитрий Виноградов из двух карабинов застрелил пятерых и ранил двоих коллег.

Врачи всю ночь пытались спасти мужчину, раненного во время стрельбы, но безуспешно. Таким образом, число жертв массового расстрела возросло до шести.

За проявленную жестокость журналисты окрестили юриста «русским Брейвиком». На зверский поступок, по словам убийцы, его подтолкнула неразделённая любовь: 24-летняя девушка-фармацевт не отвечала взаимностью. Окончательно отчаявшись, юрист пять суток беспробудно пил. После чего пришёл в офис с большим туристическим рюкзаком, в котором было снаряжение и два ружья – полуавтомат и «комбинированный» полуавтомат/помпа. Поднявшись в туалет, Виноградов снял пиджак, надел разгрузочный жилет с магазинами для «Вепря» и отправился хладнокровно расстреливать коллег.

Как сообщает «Московский комсомолец», убийцу схватили и обезвредили в момент, когда у него после десяти выстрелов закончились патроны, и он попытался перезарядить оружие.

Следственный комитет России назначил ряд психиатрических экспертиз. У следователей есть основания считать Виноградова невменяемым. Как стало известно, незадолго до «кровавой расправы», в социальной сети юрист-убийца опубликовал манифест о ненависти к человечеству. В манифесте он объявил, что Землю спасет только самоуничтожение человечества и он, автор манифеста, готов приложить к этому все усилия.

Манифест Дмитрия Виноградова:

Я ненавижу человеческое общество и мне противно быть его частью! ...Я вижу только один способ ее оправдать: уничтожить как можно больше частиц человеческого компоста.

Мать Виноградова в интервью «Вечерней Москве» призналась, что ее «единственный ребенок Дмитрий был спокойным, никого никогда не обижал, рос в семье с отцом. Сын любит горные велосипеды, раньше работал волонтером во Всемирном фонде дикой природы: перечислял деньги, спасал птиц.

В интервью «Московский комсомолец» мать Виноградова рассказала, что сын впал в настоящую депрессию после разрыва с девушкой-фармацевтом. Врачи диагностировали «органическую депрессию», прописали антидепрессанты, которые он некоторое время пил, а потом перестал.

Мать Дмитрия Виноградова:

Он и раньше был психически неустойчивым – травма головы, полученная в детстве, давала о себе знать. У него постоянно болела голова, шея, а тут все усугубилось. Я случайно узнала, что он состоял в клубе самоубийц. <...>. Говорил, что ему тяжело и трудно общаться с людьми.

В отношении Виноградова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Виноградову грозит лишение свободы сроком от восьми лет до пожизненного.