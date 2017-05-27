Руководство спорткомплекса от комментариев отказывается: подробности инцидента с ограждением в Витебске

Новости Беларуси. Двое болельщиков все еще находятся в больнице после обрушения ограждения на стадионе в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло сразу после футбольного матча. На последней минуте игроки Витебска забили гол и вырвали победу у именитого борисовского БАТЭ. Конструкция не выдержала напора фанатов, и вместе с ограждением с трибуны упали 14 человек. 8 из них доставили в больницу.

Анастасия Бут, СТВ:

Центральный спортивный комплекс северной столицы, именно здесь вечером 26 мая состоялся матч, который перевернул турнирную таблицу Чемпионата Беларуси по футболу с ног на голову. Витебск дома обыграл БАТЭ со счетом 1:0, на 91 минуте гол забил Матвиенко. Фанаты ликовали так сильно, что их эмоций не выдержало даже двухметровое ограждение. Металлические перила рухнули. А вместе с ними 10 метров вниз пролетели и 14 болельщиков. Все – мужчины в возрасте от 27 до 41 года. Восьмерых доставили в больницу, шестерых после осмотра отпустили домой.

Дмитрий Дуганов, врач-травматолог Витебской областной клинической больницы скорой медицинской помощи:

Два пациента находятся в условиях стационара. Один с легкими травмами верхних и нижних конечностей, второй прооперирован. Состояние обоих удовлетворительное, жизни не угрожает. По факту травмирования болельщиков Следственный комитет проводит проверку. Устанавливается причина произошедшего.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. В настоящее время выясняются причины и условия, которые способствовали обрушению парапета, опрашивают свидетелей и очевидцев. Витебчанин Николай Смоликов – один из тех, кто старается не пропускать ни одного матча с участием клуба родного города. Вчера он тоже находился на стадионе.