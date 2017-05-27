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Руководство спорткомплекса от комментариев отказывается: подробности инцидента с ограждением в Витебске

27 мая 2017 18:09
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Новости Беларуси. Двое болельщиков все еще находятся в больнице после обрушения ограждения на стадионе в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло сразу после футбольного матча. На последней минуте игроки Витебска забили гол и вырвали победу у именитого борисовского БАТЭ. Конструкция не выдержала напора фанатов, и вместе с ограждением с трибуны упали 14 человек.

8 из них доставили в больницу.

Руководство спорткомплекса от комментариев отказывается: подробности инцидента с ограждением в Витебске-1

Анастасия Бут, СТВ:
Центральный спортивный комплекс северной столицы, именно здесь вечером 26 мая состоялся матч, который перевернул турнирную таблицу Чемпионата Беларуси по футболу с ног на голову. Витебск дома обыграл БАТЭ со счетом 1:0, на 91 минуте гол забил Матвиенко. Фанаты ликовали так сильно, что их эмоций не выдержало даже двухметровое ограждение.

Металлические перила рухнули. А вместе с ними 10 метров вниз пролетели и 14 болельщиков.

Все – мужчины в возрасте от 27 до 41 года. Восьмерых доставили в больницу, шестерых после осмотра отпустили домой.

Руководство спорткомплекса от комментариев отказывается: подробности инцидента с ограждением в Витебске-4

Дмитрий Дуганов, врач-травматолог Витебской областной клинической больницы скорой медицинской помощи:
Два пациента находятся в условиях стационара. Один с легкими травмами верхних и нижних конечностей, второй прооперирован.

Состояние обоих удовлетворительное, жизни не угрожает.

По факту травмирования болельщиков Следственный комитет проводит проверку. Устанавливается причина произошедшего.

Руководство спорткомплекса от комментариев отказывается: подробности инцидента с ограждением в Витебске-7

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. В настоящее время выясняются причины и условия, которые способствовали обрушению парапета, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Витебчанин Николай Смоликов – один из тех, кто старается не пропускать ни одного матча с участием клуба родного города.

Вчера он тоже находился на стадионе.

Руководство спорткомплекса от комментариев отказывается: подробности инцидента с ограждением в Витебске-10

Николай Смоликов, болельщик:
Я находился в четвертом секторе до самого последнего, пока футболисты не зашли в подтрибунное помещение.

Это произошло в фанатском секторе, не во время игры и не во время празднования гола. Это было уже после свистка.

Анастасия Бут:
На трибуны сегодня журналистов не пускают, руководство спорткомплекса от комментариев отказывается. А тем временем следующий матч на этом стадионе должен состояться через три недели. «Витебск» будет принимать дома команду «Славия».

Больше фото с месте обрушения можно найти здесь.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Анастасия Бут # Светлана Сахарова # Дмитрий Дуганов # Николай Смоликов

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