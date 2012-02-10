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Российский поезд София – Москва попал в снежный плен на границе Болгарии с Румынией

10 февраля 2012 06:26
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На юге Италии заложниками непогоды стали тысячи человек. В основном это жители небольших деревень, которые из-за непрекращающихся снегопадов оказались практически полностью отрезанными от внешнего мира. Для расчистки дорог выведена практически вся спецтехника, помогают коммунальщикам и добровольцы.

Альпийский пейзаж можно увидеть и на курортах Испании, где столбик термометра сейчас застыл на отметке минус 4. Гололед уже стал неприятным сюрпризом для водителей. Из-за обледенения дорог значительно возросло количество аварий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на границе Болгарии с Румынией в буран попал российский поезд София-Москва. Пути замело, и состав не смог продолжить движение.

# происшествия # Погода

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