Взрыв в общежитии в Логойском районе. Пострадавшим начали выплачивать материальную помощь

На месте трагедии работают следователи. В доме целиком разрушено 9 квартир, оставшиеся повреждены.

Более 30 жителей временно разместили в санатории «Рудня». Пострадавшим уже начали выплачивать материальную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Стражникевич, заместитель председателя Логойского районного исполкома:

По два миллиона будет выплачено семьям, которые не пострадали, а тем, которые получили серьезные травмы, выплачено по четыре миллиона.

Мы открыли благотворительный счет, чтобы люди Логойского района, по возможности, по желанию, перечисляли какие-то деньги для оказания материальной помощи пострадавшим.