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Взрыв в общежитии в Логойском районе. Пострадавшим начали выплачивать материальную помощь

09 февраля 2012 13:56
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На месте трагедии работают следователи. В доме целиком разрушено 9 квартир, оставшиеся повреждены.

Более 30 жителей временно разместили в санатории «Рудня». Пострадавшим уже начали выплачивать материальную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Стражникевич, заместитель председателя Логойского районного исполкома:
По два миллиона будет выплачено семьям, которые не пострадали, а тем, которые получили серьезные травмы, выплачено по четыре миллиона.
Мы открыли благотворительный счет, чтобы люди Логойского района, по возможности, по желанию, перечисляли какие-то деньги для оказания материальной помощи пострадавшим.

# Техногенные катастрофы # Взрыв газа

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