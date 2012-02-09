Лукашенко – о взрыве в Логойском районе: Скорее всего, это головотяпство тех людей, которые за это должны отвечать

О ЧП в Логойском районе говорил глава государства на совещании. Александр Лукашенко считает, что взрыв в доме стал результатом головотяпства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По информации, которая мне доложена председателем Следственного Комитета, это абсолютно не имеет никакого отношения к погоде. Скорее всего, это головотяпство тех людей, которые за это должны отвечать.

Газ – это серьезная штука. Закрыта там была квартира, не закрыта, был запах газа, не было его. Есть сигнал – надо было реагировать как положено.

И смею вас уверить, что те, кто виноват, ответят на всю катушку. Никто не прикроется какими-то начальниками или еще кем-то.