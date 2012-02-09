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Лукашенко – о взрыве в Логойском районе: Скорее всего, это головотяпство тех людей, которые за это должны отвечать

09 февраля 2012 10:39
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О ЧП в Логойском районе говорил глава государства на совещании. Александр Лукашенко считает, что взрыв в доме стал результатом головотяпства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
По информации, которая мне доложена председателем Следственного Комитета, это абсолютно не имеет никакого отношения к погоде. Скорее всего, это головотяпство тех людей, которые за это должны отвечать.
Газ – это серьезная штука. Закрыта там была квартира, не закрыта, был запах газа, не было его. Есть сигнал – надо было реагировать как положено.
И смею вас уверить, что те, кто виноват, ответят на всю катушку. Никто не прикроется какими-то начальниками или еще кем-то.

# Техногенные катастрофы # Александр Лукашенко

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