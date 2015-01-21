Разбойное нападение на ювелирный салон Ziko в центре Минска: нападавшего ищут

Новости Беларуси. Нападение на продавца ювелирного магазина Ziko, расположенного на проспекте Независимости в Минске, произошло вечером 20 января.

Мужчина, на вид которому 25-30 лет, проследовал за прилавок и ранил ножом продавца в поясничную область, после чего пытался похитить ювелирные изделия.

Однако продавец и покупатель, оказавшийся рядом, оказали сопротивление. И мужчина поспешил покинуть помещение.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящий момент следователями и оперативными сотрудниками милиции проводится неотложный комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности нападавшего. По факту разбойного нападения управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь.



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