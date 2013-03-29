Работник минского ЖЭСа пырнул 10-летнего сына кухонным ножом

Новости Беларуси. 35-летний рабочий одного из ЖЭСов в квартире по улице Уральской в Минске (в районе Тракторного завода) беспричинно нанес ножевое ранение 10-летнему сыну. «Папашу» поймали менее чем за два часа. Свой поступок милиционерам он не пояснил. При этом на учетах в психоневрологических и наркологических диспансерах он не состоит.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Вчера около 13 часов в оперативно-дежурную часть Партизанского РУВД поступило сообщение. В результате активных поисковых мероприятий отец мальчика в течение часа был задержан сотрудниками уголовного розыска Партизанского РУВД в одном из соседних жилых кварталов.

По первоначальным данным, школьник находился дома вместе со своим отцом, мама была на работе. Неожиданно подойдя к ребенку, мужчина нанес ножевое ранение сыну кухонным ножом в область живота, после чего немедленно покинул квартиру. Мальчик, находясь в сознании, не смотря на сильное кровотечение, позвонил маме. Та быстро приехав домой, вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу в крайне тяжелом состоянии. Мальчик жив, за его жизнь сражаются врачи.

Игорь Севковский, заведующий первым хирургическим отделением УЗ «Республиканский детский хирургический центр»:

После предоперационной подготовки, проведения всех необходимых исследований ребенку сделали операцию.

Отец ребенка, после удара ножом, тут же выбежал из квартиры. Не прошло и часа, как его нашли сотрудники уголовного розыска. Правда, почему он поднял руку на собственного сына, мужчина объяснить так и не смог.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района Минска:

Свой поступок мужчина никак не аргументирует, вообще никаких комментариев не дает. Как выяснилось, мужчина алкогольной зависимостью не страдал, на учетах никаких не стоял.

Кровавая семейная драма удивила и жильцов подъезда. Соседи недоумевают: как такое вообще могло произойти. С виду благополучная семья. Родители никогда не дебоширили, не устраивали гулянок под градусом. Оба работают, ребенок ходит в школу.

Сейчас жизни школьника ничего не угрожает. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Ребенка уже перевели в общее хирургическое отделение.

А вот по поводу адекватности отца мальчика у медиков есть сомнения. Ему назначили психиатрическую экспертизу. Сейчас мужчина находится под стражей. Против него возбудили уголовное дело.

Напомним, в прошлом году в Лиде отец-пенсионер зарезал собственного сына. Единственный удар в область грудной клетки оказался смертельным, потерпевший умер до приезда врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. (смотрите видео).