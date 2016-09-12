Пять лет колонии усиленного режима и моральная компенсация: суд вынес приговор велосипедисту с битой

Новости Беларуси. На счету Следственного комитета немало раскрытых дел. 12 сентября в суде был озвучен приговор по одному из них. Это произошло в июне: 30-летний мужчина решил проучить 17-летнего парня, гулявшего по дорожке, предназначенной для проезда велосипедистов, и ударил его бейсбольной битой по голове. В результате пешеход с черепно-мозговой травмой попал в больницу.

Случай вызвал активное общественное обсуждение. Вердикт суда – 5 лет лишения свободы плюс моральная компенсация пострадавшему – 10 тысяч рублей.

Кристина Асрян, старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска:

Сторона обвинения предлагала суду назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Суд согласился с той квалификацией, которая была предъявлена обвиняемому в начале судебного заседания.

Суд признал велосипедиста виновным в особо злостном хулиганстве. Кстати, максимальный срок по данной статье – 10 лет лишения свободы. Накануне обвиняемый признал свою вину и даже написал чистосердечное раскаяние, особенно отметив, что во время нахождения в СИЗО у него родился ребенок. Однако потерпевшая сторона осталась при своем мнении и полностью согласилась с приговором суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Демидович, отец пострадавшего:

Я удовлетворен наказанием в связи с тяжестью повреждения. Черепно-мозговая травма – это как замедленная бомба. Есть люди, которые говорили, что это заработок для отца. Ни грамма не заработок. То есть я даже отвечал людям, тем, которые это писали: подставьте своего сына под биту и можете зарабатывать.