Пьяный водитель в Бресте разбил 6 припаркованных авто

Новости Беларуси. 27-летний водитель фуры не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. Тот сдвинулся с места и столкнулся ещё с одним авто. Фура продолжила движение и, проехав ещё несколько метров, протаранила забор. Как сообщает «Вечерний Брест», семь пролетов конструкции рухнули на четыре легковые машины, припаркованные неподалёку. Итого ремонт потребуется 7 автомобилям: MAN, двум Renault, Peugeot, Audi, Dodge и Fiat.

Поначалу виновник аварии утверждал, что уснул за рулём. Однако медики установили, что мужчина в момент ДТП был пьян. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя. Теперь горе-водителю грозит штраф от 50 до 100 базовых величин.

Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Смотрите расследование СТВ.