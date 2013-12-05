В Йемене террористы атаковали здание Министерства обороны. Погибли 20 человек, десятки ранены

Новости Йемена. Министерство обороны Йемена стало мишенью экстремистов. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле прорвался к западным воротам учреждения и привел в действие взрывное устройство. Его сообщники, переодетые в форму йеменских военных, проникли внутрь комплекса и открыли огонь по находящемуся на территории военному госпиталю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Оказание помощи пострадавшим осложняется тем, что в здании продолжается перестрелка. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.