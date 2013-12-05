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В Йемене террористы атаковали здание Министерства обороны. Погибли 20 человек, десятки ранены

05 декабря 2013 10:08
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Новости Йемена. Министерство обороны Йемена стало мишенью экстремистов. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле прорвался к западным воротам учреждения и привел в действие взрывное устройство. Его сообщники, переодетые в форму йеменских военных, проникли внутрь комплекса и открыли огонь по находящемуся на территории военному госпиталю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Оказание помощи пострадавшим осложняется тем, что в здании продолжается перестрелка. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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