В Гомеле в районе Волотовы утонули двое детей

Новости Беларуси. Трагедия в Гомеле. На протоке Волотова под лед провалились школьники. По предварительным данным, двое детей погибли, одного удалось спасти. Трагедия разыгралась на глазах проезжавшей мимо бригады скорой помощи и случайного прохожего, который и достал одного ребёнка из ледяной воды. В эти минуты спасательные работы продолжаются. О трагедии стало известно буквально несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла приблизительно в 16.30. Погибших детей заприметили случайные прохожие. Мужчина, чья личность еще не установлена, бросился в воду и успел спасти одного мальчика. Его позже прибывшие медики доставили в областную детскую больницу.

Прибывшие на место водолазы и спасатели достали со дна озера тела еще двух погибших мальчиков. Все дети 2006 года рождения. Как выяснилось: среди попавших в беду детей - братья близнецы, один из них погиб.

Количество жертв может еще измениться. Сейчас поиски продолжаются. По оперативным данным, компания младшеклассников, пришедших на озера, могла быть больше трех человек.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного Управления МЧС:

По вызову была направлена пожарная служба аварийно-спасательного отряда. Уже подняты на берег два тела погибших мальчиков. Поступила информация, что с ними, возможно, была девочка. Были найдены вещи - ранцы этих школьников, к счастью, ранцев только три. Но, тем не менее, прочесывается полностью эта акватория. Поиски осложнены температурой, близкой к нулю и темным временем суток.

Оба погибших мальчика, а также их спасенный товарищ - одноклассники. Они учились в школе, которая находится буквально в ста метрах от водоема. Пока это вся информация. Поиски продолжаются, на месте работает следственная группа, подробности будут известны чуть позже.

Следственный комитет Гомеля проводит проверку. В частности, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются свидетели, в том числе администрация и педагогический состав школы.

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