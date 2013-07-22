Пьяный минчанин во время игры подбросил и не поймал своего годовалого племянника из России

Новости Беларуси. Минчанин во время игры с годовалым ребенком подбросил его вверх, а вот словить не успел. Теперь мальчик находится не в гостях у бабушки, как планировала его мама, а в нейрохирургическом отделении. И виной всему, как это чаще всего и бывает, алкоголь.

Жительница Ярославля приехала из России в Крупский район Минской области с сыном 2012 года рождения к его белорусской прабабушке в гости. Визит закончился трагически, сообщает ctv.by.

Представитель УВД Минской области (в комментарии агентству «Интерфакс-Запад»):

В Крупский РОВД (Минская область) поступило сообщение от минчанина 1991 года рождения о том, что он уронил своего племянника. Установлено, что минчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице в деревне Новые Денисовичи во время игры подбросил вверх и не удержал в руках своего племянника 2012 года рождения, жителя Ярославля. При падении ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома затылочной кости справа, он госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы. Милиция проводит проверку.

Напомним, совсем недавно - в июле этого года - двухлетний мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой в результате падения с качелей. Недосмотрели родители. Мальчик был ими усыновлен, но позже родители отказались от ребенка-инвалида. (смотрите видео)