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Травмы на производстве: с начала 2012 года в Минской области на рабочем месте погибло 19 человек, более 80 получили травмы

30 октября 2012 13:51
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Новости Беларуси. В Минской облкасти фиксируется снижение уровня производственного травматизма. Вместе с тем, избежать трагических случаев на производстве пока не удается. В регионе с начала года на рабочем месте погибло 19 человек, более 80 работников получили травмы. К административной ответственности привлечены почти тысяча человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты отмечают: снизить уровень производственного травматизма можно только с помощью искоренения формализма в работе руководителей.

# происшествия # травматология

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