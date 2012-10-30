Травмы на производстве: с начала 2012 года в Минской области на рабочем месте погибло 19 человек, более 80 получили травмы

Новости Беларуси. В Минской облкасти фиксируется снижение уровня производственного травматизма. Вместе с тем, избежать трагических случаев на производстве пока не удается. В регионе с начала года на рабочем месте погибло 19 человек, более 80 работников получили травмы. К административной ответственности привлечены почти тысяча человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты отмечают: снизить уровень производственного травматизма можно только с помощью искоренения формализма в работе руководителей.