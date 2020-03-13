Прямой эфир

Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 человек

13 марта 2020 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом. 

Как сообщает Минздрав, выявлено семь очагов заболеваний. Официальный представитель ВОЗ отмечает, что в стране есть служба санэпид контроля, которая помогает сдерживать болезнь. 

Уточняется, что в будущем может потребоваться принимать другие меры, но пока что достаточно въездного контроля и выявления контактов первого и второго уровней. 

Ранее мы рассказывали, как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом. 

Особое внимание уделяется людям, которые приехали из семи стран с неблагоприятной обстановкой (подробнее здесь). 

# Коронавирус # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Более трёх тысяч боеприпасов времён ВОВ найдено в Гомельской области
13 марта 2020 11:23

Более трёх тысяч боеприпасов времён ВОВ найдено в Гомельской области

Пьяная женщина насмерть сбила пешехода на МКАД. Ей предъявлено обвинение
13 марта 2020 10:17

Пьяная женщина насмерть сбила пешехода на МКАД. Ей предъявлено обвинение

В Дрогичинском районе Renault с нетрезвым водителем съехал в кювет
13 марта 2020 07:55

В Дрогичинском районе Renault с нетрезвым водителем съехал в кювет