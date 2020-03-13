Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 человек

Новости Беларуси. В Беларуси подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Минздрав, выявлено семь очагов заболеваний. Официальный представитель ВОЗ отмечает, что в стране есть служба санэпид контроля, которая помогает сдерживать болезнь.
Уточняется, что в будущем может потребоваться принимать другие меры, но пока что достаточно въездного контроля и выявления контактов первого и второго уровней.
Ранее мы рассказывали, как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом.
Особое внимание уделяется людям, которые приехали из семи стран с неблагоприятной обстановкой (подробнее здесь).