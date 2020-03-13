Расследование уголовного дела об убийстве в Шумилинском районе завершено

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства с особой жестокостью в Шумилинском районе.

Как сообщает УСК по Витебской области, происшествие случилось вечером 25 октября 2019 года. 33-летняя женщина вместе с 37-летним мужем пошла в лес собирать ягоды.

Когда супруги вышли из леса, к ним подошёл 42-летний знакомый. Он вступил в конфликт и ударил мужчину ножом. Женщина убежала, а нападавший скрылся, но через несколько дней был задержан.

Установлено, что мотивом совершения преступления стали ревность и месть семейной паре за дачу показаний по уголовному делу, которое ранее было возбуждено в отношении фигуранта по ст. 186 и 153 УК РБ.

В ходе следствия стало известно, что 3 августа 2019 года в деревне Суровни Шумилинского района обвиняемый, приставив к телу потерпевшей нож, отвёл её за угол дома, повалил на землю и, высказывая угрозы убийством, избил.