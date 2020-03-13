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Расследование уголовного дела об убийстве в Шумилинском районе завершено

13 марта 2020 12:20
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства с особой жестокостью в Шумилинском районе. 

Как сообщает УСК по Витебской области, происшествие случилось вечером 25 октября 2019 года. 33-летняя женщина вместе с 37-летним мужем пошла в лес собирать ягоды. 

Когда супруги вышли из леса, к ним подошёл 42-летний знакомый. Он вступил в конфликт и ударил мужчину ножом. Женщина убежала, а нападавший скрылся, но через несколько дней был задержан. 

Установлено, что мотивом совершения преступления стали ревность и месть семейной паре за дачу показаний по уголовному делу, которое ранее было возбуждено в отношении фигуранта по ст. 186 и 153 УК РБ. 

В ходе следствия стало известно, что 3 августа 2019 года в деревне Суровни Шумилинского района обвиняемый, приставив к телу потерпевшей нож, отвёл её за угол дома, повалил на землю и, высказывая угрозы убийством, избил. 

Расследование уголовного дела об убийстве в Шумилинском районе завершено -1

Фото: УСК по Витебской области 

Муж женщины заметил происходившее и вступился за неё. Тогда фигурант напал на гражданина, однако потерпевший смог вырваться и обратиться в милицию. 

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый разными способами принуждал потерпевшую отказаться от дачи показаний, а также заставлял лгать следователям. 

Например, утром 15 октября мужчина проник в квартиру женщины, раздел её и сфотографировал. Далее фигурант угрожал, что опубликует снимки потерпевшей в соцсетях и передаст третьим лицам, если она откажется следовать его требованиям. 

Обвиняемый и свидетели допрошены, проведены проверки показаний на месте и очные ставки, собран характеризующий материал. Изучены вещественные доказательства, проведены экспертизы. 

Действия фигуранта квалифицированы по пяти статьям. Мужчина содержится под стражей, уголовное дело передано в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Шумилинском районе в лесу был убит местный житель.

Ему были причинены ножевые ранения – подробнее здесь

# Убийство # происшествия

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