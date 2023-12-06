«Просто вышла – и хлопок». Что известно о взрыве и разрушениях в жилом доме в Полоцком районе?

Новости Беларуси. В двухэтажном доме в агрогородке Захарничи Полоцкого района прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП случилось вечером 5 декабря. Два человека пострадали, 11 жильцов эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работает комиссия, созданная для установления причин и обстоятельств инцидента. Подробности произошедшего – в репортаже Александры Ходюковой. На этих кадрах спасатели ищут пострадавших под обломками строительных конструкций жилого дома в агрогородке Захарничи. По предварительной информации, здесь произошел взрыв газа. Часть квартир оказалась разрушена, эвакуировано 11 человек.

Первый подъезд в доме особо не пострадал. А вот квартире Ольги Крицкой, которая находится в непосредственной близости от очага взрыва, «прилетело» больше остальных. Сейчас там нет стен, комнаты повреждены. На время женщина вместе с семьей переехала к свекрови.

Ольга Крицкая, жительница агрогородка Захарничи:

Буквально минут за 10. Просто вышла – и хлопок, шла с собакой погулять. Жильцы пострадавшего дома в Полоцком районе получат временное жилье – подробности.

Из-под завалов работники МЧС извлекли 47-летнего мужчину, он оказался придавлен балкой и плитой перекрытия. Его 83-летнюю мать очевидцы вывели из дома до прибытия спасателей. Сельчанин рассказал: взрыв произошел, когда он открыл форточку на кухне и прикурил сигарету. Пострадавшие были оперативно доставлены в городскую больницу. Комментарий главного врача Полоцкой центральной городской больницы – читайте здесь.

На месте аварии в Полоцком районе работают газовые службы. Специалистами выявлено, что целостность установки сжиженного газа и двухконфорочной плиты не нарушена. Краны на плите и вентиль газового баллона закрыты. Окончательную причину взрыва озвучат после проведения всех следственно-оперативных мероприятий.

Андрей Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:

Экстренно была собрана комиссия по ЧС при Полоцком райисполкоме, на которой были определены первоочередные решения, направленные на ликвидацию последствий, а также решения, направленные на охрану места аварии органами внутренних дел. На текущий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. В дальнейшем будет продолжена работа по ликвидации последствий аварии.