Пострадавших при взрыве дома в Полоцком районе переведут в областные больницы Витебска
Комиссия, созданная для установления причин и обстоятельств происшествия в Полоцком районе, делится первыми выводами. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. Вынужденным покинуть свои квартиры предоставят временное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы продолжаем следить за ситуацией после взрыва газа в одном из двухэтажных домов агрогородка Захарничи. Это произошло вечером 5 декабря. Два человека в больнице, 11 эвакуированы.
Из-под завалов спасателями был извлечен 47-летний мужчина. До их прибытия очевидцы помогли выбраться из дома пожилой женщине. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Они в реанимации.
Александр Стома, главный врач Полоцкой центральной городской больницы:
На сегодня состояние пациентов стабильно тяжелое. Планируем перевод в областные учреждения Витебска. Все лечение, обследование согласовано с областными специалистами. Лечение консервативное получают в полном объеме.
Комиссия по ЧС продолжит работу. Аварийный дом тщательно осмотрят специалисты, обследуют несущие конструкции. Если будет получено добро на восстановление, к нему приступят в ближайшие дни. Окончательную причину взрыва озвучат после проведения всех следственно-оперативных мероприятий.