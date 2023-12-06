Пострадавших при взрыве дома в Полоцком районе переведут в областные больницы Витебска

Комиссия, созданная для установления причин и обстоятельств происшествия в Полоцком районе, делится первыми выводами. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. Вынужденным покинуть свои квартиры предоставят временное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы продолжаем следить за ситуацией после взрыва газа в одном из двухэтажных домов агрогородка Захарничи. Это произошло вечером 5 декабря. Два человека в больнице, 11 эвакуированы.

Из-под завалов спасателями был извлечен 47-летний мужчина. До их прибытия очевидцы помогли выбраться из дома пожилой женщине. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Они в реанимации.