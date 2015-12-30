Просроченная рыба и алкоголь: Минторг приостановил работу бара «Сакура» в Минске

Новости Беларуси. Министерство торговли приостановило работу бара "Сакура" в Минске. Заведение находится на проспекте Победителей.

В баре обнаружили 33 наименования просроченных товаров. Среди них - сыры, рыба, вина и продукция собственного производства. Стоимость испорченной продукции, по данным Минторга, составила 10 миллионов — это средняя пятидневная выручка заведения.

Кроме того, в баре незаконно продавался и хранился коньяк (METAXA 5*), предназначенный для продажи в магазине беспошлинной торговли. Часть продукции была без документов и маркировки, подтверждающих ее качество. При проверке обнаружилось и несоблюдение ассортиментного перечня товаров.

Для устранения выявленных нарушений деятельность бара приостановлена до 11 января 2016 года.

Специалисты также проверили салон красоты «Elite» и парикмахерскую, принадлежащую хозяину бара. Помимо многочисленных нарушений правил бытового обслуживания, сотрудники ведомства обнаружили просроченные материалы на сумму больше Br2 млн.