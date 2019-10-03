Прошёл без очереди. В Минске трое парней избили мужчину

Новости Беларуси. В Минске трое местных жителей избили мужчину за то, что тот прошел вне очереди.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошёл в одном из заведений общепита. В уборную стояла очередь мужчин. В какой-то момент 33-летний минчанин зашёл в туалет без очереди.

Когда он вышел, трое 24-летний парней решили отомстить мужчине за подобное поведение. Объяснять они ничего не стали, а сразу пустили в ход кулаки. После этого молодые люди скрылись.

Подозреваемые задержаны. В момент правонарушения фигуранты были пьяны. Их действиям даётся правовая оценка.

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