«Прошло 2 месяца, вину сваливают друг на друга»: в переходе на пр. Победителей плитка упала минчанке на голову

Новости Беларуси. Для героини этого сюжета программы «Добро пожаловаться» подземный переход на проспекте Победителей едва не стал тоннелем в другой мир.

Ирина, известная радиоведущая, до недавнего времени была уверена в своей безопасности на улицах родной столицы. Однако в начале весны привычный поход на работу едва не обернулся трагедией.

Ирина Гусакова, радиоведущая:

5 марта я шла по пешеходному переходу. Рабочие работали, машина стояла прямо на тротуаре. При этом ограждения никакого не было, когда спускалась по переходу, почувствовала резкий удар по голове.

По щекам потекла кровь. Началась паника, минуты через две я поняла, что на меня свалилась плитка. Вызвала «скорую», милицию.



На «скорой» девушку увезли в 6-ю клиническую больницу.

Ирина утверждает, что медики зафиксировали у нее открытую черепно-мозговую травму и сообщили о необходимости провести дорогостоящее обследование.

От госпитализации пришлось отказаться в силу невозможности оставить без присмотра сына и собаку. Восстанавливалась Ирина дома. На больничном провела 4 недели. Девушка благодарила Всевышнего – в тот день от трагедии спас наброшенный на голову толстый капюшон куртки.

Даже сегодня она боится представить, как бы все сложилось, если бы на улице было теплее или на ее месте оказался ребенок. Не желая оставлять безнаказанно коммунальную безалаберность, Ирина пыталась разобраться, кто в этой ситуации виноват.

И кто ответит за подорванное здоровье? Как физическое, так и моральное.

Ирина Гусакова:

С момента происшествия прошло 2 месяца, скопилась папка документов. Все это в основном отписки. Конечно, я буду дело решать в суде.

Ирина убеждена: оставить безнаказанным разгильдяйство и головотяпство нельзя. Ведь переход находится в оживленном месте, рядом со Стелой на проспекте Победителей. Им пользуются и гости столицы – иностранцы, и маленькие белорусы, которые с портфелями наперевес бегут в близлежащую школу или в музей Великой Отечественной войны.

Как выяснилось, содержание и обслуживание подземных столичных переходов – прямая обязанность государственного предприятия «Горавтомост».

Но сегодня сотрудники организации свою вину не признают. А заместитель директора уверен: произошедшее не следствие халатности подчинённых, а лишь коварные проделки погоды.

Игорь Воробьёв, заместитель директора УП «Горавтомост»:

Неприятная ситуация, первая за всё время.

Скорее всего, сыграл природный фактор: плюсовые - минусовые температуры повлияли на то, что плитка откололась. Удивительное спокойствие! Всего лишь откололась плитка, всего лишь неприятная ситуация... Понимает ли Игорь Воробьёв, как крупно ему повезло, что история Ирины сложилась не так печально, как могла бы? Ведь, скажем, в соседних странах, реакция властей на подобные ЧП – мгновенна. Санкт-Петербург, 2016 год: на молодую маму упала бетонная плита. Экстренная госпитализация и кома.

Брянск, 2017 год: на 15-летнюю девушку рухнул железобетонный столб. От полученных травм она скончалась в машине «Скорой помощи». Эти ЧП для эксплуатирующих организаций обернулись возбуждением уголовных дел и реальными тюремными сроками. Игорь Воробьёв:

Направлены письма подрядной организации, которая выполняла капитальный ремонт этого сооружения. До конца месяца будут выполнены работы по замене плиточного покрытия. Сейчас все дефектные плиты той организации, которая выполняла кладку, были сняты. Ирине эти коммунальные разборки ни к чему. Ее больше волнует собственное состояние, ведь травма, которую она получила, может, спустя какое-то время, обернуться серьезными осложнениями. Это внутричерепные гематомы, менингиты, абсцессы. Неизбежен и посттравматический синдром, который выражается в головной боли, головокружениях, повышенной степени утомляемости. Мы уже не говорим о том, что сегодня девушка боится ходить через переходы.

В поисках правды, с просьбой найти виновных и привлечь к ответственности, Ирина обратилась в правоохранительные органы. Получила, как она считает, отписку. Поэтому следующее послание ушло в прокуратуру. Была назначена дополнительная проверка.

Елена Свиридова, официальный представитель Центрального РУВД г. Минска:

Сотрудниками милиции была проведена дополнительная проверка, в рамках которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Удивительно, но факт: именно во время проведения дополнительной проверки, которую назначила прокуратура, произошли некоторые изменения в характере травмы. В документах, которые в марте видела Ирина, в заключении медиков, по ее словам, стояла открытая черепно-мозговая травма. Сегодня в деле прописано лёгкое телесное повреждение! Девушка недоумевает, как это могло произойти? И почему есть травма, пусть даже и легкая, но нет ответственных?

Ах, да, есть: погода. Но что с нее возьмешь – она дама ветреная... Вот и получается, что пока гром не грянет и не произойдет непоправимая трагедия – никто не виноват. И если внушительная плитка, словно гильотина, падает сверху на голову, но не отсекает ее, то, в принципе, все в порядке, можно спать спокойно. Что коммунальщики и чиновники спокойно и делают.

Анастасия Белокопыцкая, юрист:

На основании ст. 933 Гражданского кодекса РБ вред, который причинен гражданину,