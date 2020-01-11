Пропавшая воспитанница минского детдома была обнаружена в России

Новости Беларуси. Найдена пропавшая жительница Минска, которая 5 января около шести вечера ушла из ГУО «Детский дом № 5».

Как сообщает МВД Беларуси, 14-летняя Виктория Ляховская была обнаружена 9 января в Твери. Местные сотрудники полиции обратили внимание на растерянного подростка и выяснили, что девочка прибыла из Минска на поезде.

Российские правоохранители связались с белорусскими коллегами и узнали, что ребёнок разыскивается. Виктория была доставлена в приемник-распределитель лиц, задержанных за бродяжничество. Позже несовершеннолетняя будет возвращена в детдом.

Ранее стало известно, что воспитанница детского дома в Минске ушла и пропала.