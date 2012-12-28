Продюсер Константин Меладзе насмерть сбил женщину. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы

Новости Украины. Трагедия произошла вчера на 32-м километре трассы Киев – Обухов. За рулем автомобиля, который сбил женщину, находился известный артист, композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Прокуратура Киевской области:

Двигаясь в направлении Киева, водитель автомобиля «Лексус» вблизи транспортной остановки «Пятихатки» совершил наезд на пешехода. 30-летняя женщина погибла на месте происшествия.

По словам представителей министерства внутренних дел, алкотестер показал, что Меладзе был трезв. Свою вину Константин признал и сейчас сотрудничает со следствием.

Николай Жукович, руководитель пресс-службы главного управления МВД Украины по Киевской области:

Документы у водителя в порядке. Он сам был за рулем, и он это не отрицал. Автомобиль принадлежит ему. Тормозной путь у автомобиля есть. То есть он тормозил. Далее экспертиза и следствие покажет, как все это происходило. По факту случившегося возбуждено уголовное дело – по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта». Максимальный срок наказания для нарушителя – восемь лет лишения свободы.

Представитель МВД также отметил, что женщина, которую сбил композитор, безработная. Она переходила дорогу в районе пешеходного перехода.

Николай Жукович, руководитель пресс-службы главного управления МВД Украины по Киевской области:

Следствие установит, на пешеходном переходе сбита она была или возле него, потому что там есть возможность, что она срезала путь.

Напомним, продюсер популярной музыкальной группы «ВИА Гра» Константин Меладзе в начале декабря признался, что группа не может больше существовать в таком формате и объявил о перезагрузке проекта. Константин Меладзе вместе с одним из самых востребованных клипмейкеров СНГ Аланом Бадоевым запускает музыкальный телевизионный реалити-проект «Хочу в «ВИА Гру!». Как отметил Бадоев, старая концепция группы «три солистки – блондинка, брюнетка и рыжая» уже устарела, поэтому на кастингах ждут всех – и полненьких девушек, и барышень с необычной, даже экстравагантной внешностью.