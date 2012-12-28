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Лобовое столкновение легковушек под Минском. Два человека погибли

28 декабря 2012 08:23
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Новости Беларуси. При лобовом столкновении легковушек в Минском районе погибли 57-летний водитель и 50-летний пассажир. Ещё один пострадавший в этом ДТП находится в реанимации.

Как сообщает TUT.BY, мужчина, управляя автомашиной «Жигули», выехал на полосу встречного движения.

Олег Тюрин, начальник пресс-службы УГАИ УВД Миноблисполкома:
27 декабря около 10.00 на 30-м километре дороги Р58 (Минск – Мядель), вблизи деревни Шепели, автомобиль «ВАЗ» под управлением 57-летнего минчанина, направляясь в сторону Мяделя, выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot 806.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 3 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

ГАИ напоминает водителям, что нужно быть предельно внимательными и осторожными при нынешних погодных условиях.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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