В Минске женщина бросилась под поезд

Новости Беларуси. На станции «Минск-Пассажирский» женщина бросилась под поезд Минск-Москва.

Как сообщает БелТА, инцидент произошел 27 декабря примерно в 18.26, когда поезд отправлялся в Москву. Возраст и личность погибшей устанавливаются. На вид женщине 55-60 лет.

В отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома сообщили, что в тот же день примерно в 15.30 в Борисовском районе покончил жизнь самоубийством местный житель 1986 года рождения, сбросившись с пешеходного моста через реку Березина.