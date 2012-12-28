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В Минске женщина бросилась под поезд

28 декабря 2012 08:45
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Новости Беларуси. На станции «Минск-Пассажирский» женщина бросилась под поезд Минск-Москва.

Как сообщает БелТА, инцидент произошел 27 декабря примерно в 18.26, когда поезд отправлялся в Москву. Возраст и личность погибшей устанавливаются. На вид женщине 55-60 лет.

В отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома сообщили, что в тот же день примерно в 15.30 в Борисовском районе покончил жизнь самоубийством местный житель 1986 года рождения, сбросившись с пешеходного моста через реку Березина.

# происшествия # Несчастный случай

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