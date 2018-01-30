Пробка в районе метро «Пушкинская» в Минске парализовала движение на несколько часов

Новости Беларуси. Днем 29 января в районе станции метро «Пушкинская» в Минске образовалась серьезная пробка.
Инцидент произошел из-за отключения светофоров. Движение транспорта замерло, в пробке стоял и общественный транспорт.
Новости Беларуси. Днем 29 января в районе станции метро «Пушкинская» в Минске образовалась серьезная пробка.
Инцидент произошел из-за отключения светофоров. Движение транспорта замерло, в пробке стоял и общественный транспорт.
Через два часа. Фото: кадр из видео vitalii9105 на YouTube
По информации очевидцев, затор образовался около 16.30. Ситуация не менялась более трех часов.
Через три с половиной часа. Фото: кадр из видео vitalii9105 на YouTube
Автомобилистов просили искать объездные пути, если их маршрут должен был проходить через этот участок.
Кадры внушительной пробки в Минске – здесь подробнее.