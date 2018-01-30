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Пробка в районе метро «Пушкинская» в Минске парализовала движение на несколько часов

30 января 2018 07:37
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Новости Беларуси. Днем 29 января в районе станции метро «Пушкинская» в Минске образовалась серьезная пробка.

Инцидент произошел из-за отключения светофоров. Движение транспорта замерло, в пробке стоял и общественный транспорт.

Пробка в районе метро «Пушкинская» в Минске парализовала движение на несколько часов-1

Через два часа. Фото: кадр из видео vitalii9105 на YouTube

По информации очевидцев, затор образовался около 16.30. Ситуация не менялась более трех часов.

Пробка в районе метро «Пушкинская» в Минске парализовала движение на несколько часов-4

Через три с половиной часа. Фото: кадр из видео vitalii9105 на YouTube

Автомобилистов просили искать объездные пути, если их маршрут должен был проходить через этот участок.

Кадры внушительной пробки в Минске – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Пробки

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