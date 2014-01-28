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Причиной схода вагонов грузового поезда в Дятловском районе стал излом рельса

28 января 2014 10:14
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Новости Беларуси. ЧП в Дятловском районе. Там с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда. Состав следовал из Литвы в Солигорск. К счастью, никто не пострадал.  Однако авария повлияла на движение других составов в этом направлении. Так, два  пассажирских поезда  Лида-Барановичи прибыли с задержкой.  Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.  Одна из версий аварии - излом рельсы, другая - нарушение правил управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 января движение поездов на месте аварии в Дятловском районе восстановлено. Пассажирские и грузовые составы из Лиды в Барановичи курсируют по расписанию. Для контроля на месте дежурят работники стальной магистрали.

Обновлено 28.01. в 13.30

Причиной схода вагонов грузового поезда в Дятловском районе стал излом рельса. Пока это предварительная версия. Окончательные результаты будут представлены специальной комиссией.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Белорусская железная дорога

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