Новости Беларуси. ЧП в Дятловском районе. Там с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда. Состав следовал из Литвы в Солигорск. К счастью, никто не пострадал. Однако авария повлияла на движение других составов в этом направлении. Так, два пассажирских поезда Лида-Барановичи прибыли с задержкой. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Одна из версий аварии - излом рельсы, другая - нарушение правил управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 января движение поездов на месте аварии в Дятловском районе восстановлено. Пассажирские и грузовые составы из Лиды в Барановичи курсируют по расписанию. Для контроля на месте дежурят работники стальной магистрали.

Обновлено 28.01. в 13.30

Причиной схода вагонов грузового поезда в Дятловском районе стал излом рельса. Пока это предварительная версия. Окончательные результаты будут представлены специальной комиссией.