Белоруса, ограбившего ювелирный в Вене, задержали в Польше

Новости Беларуси. В Польше задержали белоруса, который был причастен к ограблению ювелирного магазина в Вене.

По информации МВД, мужчина был задержан в ночь на 18 ноября при содействии ГУБОПиК.

23 сентября утром двое мужчина совершили вооруженное нападение на ювелирный магазин в Вене.

Нападавшие нанесли его владельцам, отцу и дочери, телесные повреждения (читать далее).

Мужчины действовали дерзко – сделали несколько предупредительных выстрелов, разбили витрины, похитили изделия и скрылись на авто, которое было подготовлено заранее.

Сейчас полиция Австрии разыскивает белоруса Эдуарда Ждановича в связи с причастностью к совершению преступления. Он изображен на фото.